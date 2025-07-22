Beykoz'da Tadilat Sırasında Yangın Çıktı

Beykoz'da 3 katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. 2'nci katta mahsur kalan 4 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.15 sıralarında Yalıköy Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgilere göre, çatıda yapılan membran yapıştırma işlemi sırasında kullanılan malzeme alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı. Ev sahibi ile bir işçi, yangının başladığı anda panikle dışarı çıkarak kurtuldu. Bu sırada binanın 2'nci katında mahsur kalan 4 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangında binada hasar oluşurken, inceleme başlatıldı.