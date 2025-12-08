Beykoz'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Beykoz'da ev sahibi ile evinin tadilatını yapan kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Paşamandıra Mahallesi, Salih Çavuş Çıkmazı Sokak'ta dün ev sahibi V.A. ile evinin tadilatını yapan Yusuf Emir Güner arasında tartışma çıktı.

V.A, kafasına bir cisimle vurduktan sonra kaçan Güner'in arkasından tabancayla ateş etti.

Omzundan yaralanan Güner ile kavga ettiği V.A. olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güner, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

V.A. ise hastanedeki işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Güner'in cenazesi, bugün Çavuşbaşı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Çavuşbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, V.A'nın (33) 4, Yusuf Emir Güner'in (26) ise 2 suç kaydının bulunduğunu belirledi.