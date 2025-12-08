Haberler

Beykoz'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Beykoz'un Paşamandıra Mahallesi'nde ev sahibi ile tadilat yapan kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayda, ev sahibi V.A. ile Yusuf Emir Güner arasında başlayan tartışma kanlı bir çatışmaya dönüştü.

Paşamandıra Mahallesi, Salih Çavuş Çıkmazı Sokak'ta dün ev sahibi V.A. ile evinin tadilatını yapan Yusuf Emir Güner arasında tartışma çıktı.

V.A, kafasına bir cisimle vurduktan sonra kaçan Güner'in arkasından tabancayla ateş etti.

Omzundan yaralanan Güner ile kavga ettiği V.A. olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güner, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

V.A. ise hastanedeki işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Güner'in cenazesi, bugün Çavuşbaşı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Çavuşbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, V.A'nın (33) 4, Yusuf Emir Güner'in (26) ise 2 suç kaydının bulunduğunu belirledi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
