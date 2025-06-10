Beykoz'da Su Tankeri Kazası: Sürücü Yaralandı

Beykoz'da Su Tankeri Kazası: Sürücü Yaralandı
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Beykoz'da geri manevra yapan su tankeri sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir hafif ticari araca ve kamyona çarptı. Devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

BEYKOZ'da geri manevra yapan su tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki hafif ticari araca ve hafriyat kamyonuna çarptıktan sonra devrildi. Kazada tankerin sürücüsü Ö.S. yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede geri manevra yapan Ö.S. idaresindeki 34 BHD 713 plakalı su tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki hafif ticari araca ve park halindeki bir kamyona çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri girdi. Tanker içerisinde sıkışan sürücü Ö.S., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapandı. Devrilen tankeri yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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