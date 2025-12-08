Haberler

Beykoz'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı / Ek bilgi

Beykoz'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı / Ek bilgi
Güncelleme:
Beykoz'da bir evde başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yusuf Emir Güner ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından V.A.'nın durumu ise stabil.

BEYKOZ'da iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Yusuf Emir Güner kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan olayda yaralanan kişinin ise tedavisi sürüyor.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi V.A.(33) ile evlerinde tadilat yapan Yusuf Emir Güner (26) arasında tartışma çıktı. Yusuf Emir Güner'in, V.A.'nın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiası üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan arbede de Güner, eline aldığı cisimle V.A.'nın başına vurdu. Aldığı darbe sonucu yaralanan V.A., olay yerinden kaçan Güner'in peşinden gitti.

EVDE BAŞLAYAN KAVGA DIŞARIDA DEVAM ETTİ

Kavganın ardından peşinden gittiği Yusuf Emir Güner'i yakalayan V.A., silahını çıkararak Güner'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Yusuf Emir Güner ile hafif yaralandığı tespit edilen V.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÜNER HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan taraflardan Yusuf Emir Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan şüpheli V.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNER'İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Olayda hayatını kaybeden Yusuf Emir Güner için bugün ikindi namazını ardından Çavuşbaşı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Güner'in ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Güner, kılınan cenaze namazının ardından Çavuşbaşı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

