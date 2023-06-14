Beykoz'da silahlı kadın ve görüntü kaydeden sürücü gözaltına alındı

Beykoz'da araçtan silahla havaya ateş eden kadın ve bu anın sosyal medyada paylaşılan görüntülerini cep telefonuyla kaydeden sürücü gözaltına alındı. Silahla havaya ateş ettiği belirlenen ve emniyette 40 suç kaydı bulunan E.Y. ile 14 suç kaydı olan H.K. adlı sürücü gözaltına alındı.

Beykoz'da araçtan silahla havaya ateş eden kadın ve bu anın sosyal medyada paylaşılan görüntülerini cep telefonuyla kaydeden sürücü gözaltına alındı.

Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlıyayla Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilden bir kadın silahla havaya ateş açarken, sürücü de cep telefonuyla o anı kayda aldı. Kadın tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada tepki gördü.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 13 Haziran'da paylaşılan görüntülerin ardından çalışma başlattı.

Silahla havaya ateş ettiği belirlenen ve emniyette 40 suç kaydı bulunan E.Y. ile 14 suç kaydı olan H.K. adlı sürücü gözaltına alındı.

"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.