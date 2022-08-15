Beykoz'da şiddetli yağmura dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü Beykoz'da etkili olan sağanak yağış spor salonunun çökmesine neden oldu. Beykoz'da etkili olan sağanak yağış spor salonunun çökmesine neden oldu. O an içerde bulunan vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Beykoz Acarkent'te sabah saatlerinde meydana geldi. Lüks sitenin spor salonuna ait çatı, sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü. Çökme anında spor salonunda bulanan eğitmen ve vatandaşlar panik yaşadı. Çöken çatının parçaları, spor salonun içerisinde bulunan havuz kısmına düştü. O anlarda havuz kısmında vatandaşların olmaması büyük bir faciayı önledi. Yaşanan panik anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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