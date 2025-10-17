Haberler

Beykoz'da Servis Minibüsü Römorkun Devrilmesiyle Devrildi, 3 Yaralı

Beykoz'da Servis Minibüsü Römorkun Devrilmesiyle Devrildi, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da işçileri taşıyan bir servis minibüsü, arkasına bağlı römorkun kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

BEYKOZ'da işçileri taşıyan servis minibüsü, arkasına bağlı römorkun kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. 06 BJD 616 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken arkasına bağlı bulunan römork, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Römorkun devrilmesiyle beraber şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs de bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan minibüs ve römork çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, yol temizleme ve kumlama çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
AK Parti'ye geçeceği öne sürülen Burcu Köksal'dan iddiaları güçlendiren hareket

AK Parti'ye katılacağı söylenen isimden iddiaları güçlendiren hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi

İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi

İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı

Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Miha Zajc sert çıktı: Geri dönmeyeceğim

Miha Zajc sert çıktı: O olduğu sürece asla geri dönmem
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
Fenerbahçe Kulübü'nden taraftarlarına müjdeli haber

Fenerbahçe'den taraftarlarına müjdeli haber: Saat dahi verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.