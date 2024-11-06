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Beykoz'da şehit olan teğmen memleketine uğurlandı

Beykoz'da şehit olan teğmen memleketine uğurlandı
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BEYKOZ'da bulunan Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26) için görev yaptığı askeri birlikte tören düzenlendi.

BEYKOZ'da bulunan Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26) için görev yaptığı askeri birlikte tören düzenlendi. Şehit Öz'ün naaşı törenin ardından ailesinin yaşadığı Adana'ya uğurlandı.

Beykoz Riva'da bulunan Su Altı Savunma Komutanlığı'ndaki eğitim sırasında gerçekleşen mühimmat patlaması sonucu yaralanarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. 26 yaşındaki şehit Öz için bugün görev yaptığı Beykoz SAS Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, çok sayıda askeri personel ve şehitin ailesi katıldı. Burada düzenlenen törenin ardından şehit Mustafa Kemal Öz'ün cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'ya gönderildi. Adana'nın Pozantı ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Öz, memleketi Niğde'nin Ulukışla ilçesi Çiftehan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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