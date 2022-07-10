Beykoz'da sağanak sebebiyle caddeler ve evleri su bastı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beykoz'da sağanak sebebiyle caddeler ve evleri su bastı

İhlas Haber Ajansı - Emre Sertdemir - Güncel
 - Güncelleme:

Beykoz'da sağanak sebebiyle caddeler ve evleri su bastı Bir eve yıldırım düştü İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış sonrası birçok ilçede su baskınları meydana geldi.

Beykoz'da sağanak sebebiyle caddeler ve evleri su bastı

Bir eve yıldırım düştü

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış sonrası birçok ilçede su baskınları meydana geldi. Beykoz'da caddeler ve bazı evleri su bastı, bir eve yıldırım düştü.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başlayarak tüm ilde etkili oldu. Beykoz'da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı. Yalı Mahallesi Meydan Sokakta bulunan bir eve yıldırım düştüğü iddia edildi. Yıldırım düşen ev tutuştu. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşları bölgedeki hastaneye sevk etti.

Caddeler, yollar ve evler su altında kaldı

Beykoz'da aşırı yağış sebebiyle sahil yolu, caddeler ve bazı sokaklar su altında kaldı. Bir evi ise aşırı yağış sebebiyle su bastı. İtfaiye ekipleri su basan evde tahliye çalışması yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Güncel

İstanbul İtfaiye su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title