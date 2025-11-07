Beykoz'da Restoranda Yangın Çıktı

Beykoz'da, bir etkinlik alanındaki restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Feneri Mahallesi Fener Caddesi'ndeki bir etkinlik alanında bulunan restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.