Beykoz'da Poyrazköy ve Anadolu Feneri Bölgesinde Orman Yangını

Beykoz'da Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın şimdiye kadar 10 hektarlık alanda etkili oldu.

Beykoz'da Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın şimdiye kadar 10 hektarlık alanda etkili oldu.

Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgesinde saat 15.45 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Büdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye 20 araç, 54 personel; Orman Bölge Müdürlüğü 17 arazöz, 1 helikopter, 60 personel; AFAD 2 araç, 6 personel; Emniyet 10 TOMA, emniyet ve asayiş ekipleri; Sahil Güvenlik 1 SG botu; sağlık ekipleri 2 ambulans 6 personel; ayrıca Beykoz, Sultanbeyli Belediyelerine ait 5 su tankı ile müdahale ediliyor.

Ayrıca yangının şu ana kadar 10 hektarlık bir alanda etkili olduğu öğrenildi. - İSTANBUL