Beykoz'da çevreye pompalı tüfekle ateş açan şüpheliler gözaltına alındı

Güncelleme:
Beykoz'da ormanlık alana pompalı tüfekle ateş eden iki şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Beykoz'da, ormanlık alana doğru pompalı tüfekle ateş eden şüpheliler yakalandı.

Beykoz Kaymakamlığının yaptığı açıklamada, sosyal medyada 28 Aralık'ta paylaşılan görüntülere ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldığı bildirildi.

Araçtan inen bir kişinin elindeki pompalı tüfekle ormanlık alana doğru ateş ettiği görüntülerin ihbar kabul edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan titiz çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen iki şüpheli kısa sürede yakalanmış, olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar, işlemlerinin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edilmiş olup, adli makamlara sevk edileceklerdir. Kamu düzeni ve genel güvenliğin korunmasına yönelik denetim ve çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.???????"

