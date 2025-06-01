Beykoz'da Otomobil Dereye Uçtu, Sürücü Kaçtı

Beykoz'da Otomobil Dereye Uçtu, Sürücü Kaçtı
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Beykoz'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili dereye uçtu. Yaralı yolcu itfaiye tarafından kurtarılırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Beykoz'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, yaralı yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde meydana geldi. T.A. idaresindeki 34 TC 5377 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkulukları aşarak dereye uçtu. Ters dönen otomobilde yolcu konumunda Umur Öztürk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekiplerince dere yatağından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Öztürk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDEN KAÇTI

Kazada yara almadan kurtulan sürücü T.A. ise, iddiaya göre ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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