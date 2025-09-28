Beykoz'da Ormanlık Alanda Yangın Söndürüldü
Beykoz'un Rüzgarlıbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 dönüm alanda etkili olan yangına, ekipler 4 farklı noktadan müdahale etti.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler uzaktaki yerleşim yerlerinden de görüldü.
Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin desteğiyle yangın 1,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel