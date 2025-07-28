Beykoz'da Ormanlık Alanda Yangın Söndürüldü
Beykoz'un Çubuklu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
Yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.