Beykoz'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Beykoz'da Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıktığı alan dron ile görüntülendi.

Beykoz'da Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgelerinde olmak üzere iki farklı noktada saat 15.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bir bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangının çıktığı alan havadan görüntülendi. - İSTANBUL