Beykoz'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
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Beykoz'da Anadolu Feneri ile Poyrazköy'de bulunan ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına iş makineleri ve arazözlerle müdahale ediliyor.
Beykoz'da 2 farklı bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Feneri ile Poyrazköy'de 2 farklı bölgede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin iş makineleri ve arazözlerin de yardımıyla yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel