Beykoz'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Beykoz'da Anadolu Feneri ile Poyrazköy'de bulunan ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına iş makineleri ve arazözlerle müdahale ediliyor.