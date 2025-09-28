Haberler

Beykoz'da Ormanda Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Etti

Güncelleme:
Beykoz'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

BEYKOZ'da ormanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
