Beykoz'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Beykoz'da iki ayrı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Anadolu Feneri ve Poyrazköy mevkiinde çıkan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü. Yangına karadan ve havadan yapılan müdahalede 50 araç ve 120 personel görev aldı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangınla ilgili ihbarın 15.44'de geldiği belirtildi. Açıklamada, İstanbul İtfaiyesi'nin 20 araç ve 54 personelle, Orman Bölge Müdürlüğü'nün 17 arazöz, 1 helikopter ve 60 personelle, AFAD'ın 2 araç ve 6 personelle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 10 TOMA ile, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bir bot ile yangına müdahale ettiği vurgulandı.