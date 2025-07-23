Beykoz'da Orman Yangınına İtfaiye Müdahalesi

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Beykoz'un Gümüşsuyu Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi ve alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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