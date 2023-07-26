Beykoz'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Beykoz'da iki ayrı noktada başlayan ve yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 13 Hektarlık alan zarar gördü.