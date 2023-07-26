Beykoz'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Beykoz'da iki ayrı noktada başlayan ve yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 13 Hektarlık alan zarar gördü.
Anadolu Feneri ve Poyrazköy'de 15.45 sıralarında çıkan orman yangınları, ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınmıştı. Ekiplerin karadan ve havadan soğutma çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel