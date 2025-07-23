Beykoz'da orman yangını-1

Beykoz'da orman yangını-1
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Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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