Beykoz'da orman yangını-1
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı.
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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