Beykoz'da Nişanlısını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Beykoz'da nişanlısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çubuklu Mahallesi'nde bir sitenin önünde F.Ş. (35) ile nişanlısı Aysel Karakoç (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.Ş, nişanlısını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aysel Karakoç, kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli F.Ş, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde ve hakimlik sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.