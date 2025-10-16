Beykoz'da Nişanlısını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Beykoz'da nişanlısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Çubuklu Mahallesi'nde bir sitenin önünde F.Ş. (35) ile nişanlısı Aysel Karakoç (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.Ş, nişanlısını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aysel Karakoç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.