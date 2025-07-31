Beykoz'da Motosiklet Sürücüsü Baturhan Yıldızturan Toprağa Verildi
Beykoz'da servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Baturhan Yıldızturan, Rüzgarlıbahçe Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Baklacı Mezarlığı'nda defnedildi. Kazada servis aracı sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi ve tutuklandı.
Beykoz'da servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Baturhan Yıldızturan'ın cenazesi toprağa verildi.
Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Yıldızturan için Rüzgarlıbahçe Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Yıldızturan'ın ailesi ve arkadaşları katıldı.
Yıldızturan'ın cenazesi, namazın ardından Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Çayır Caddesi'nde Yiğit İsmail G'nin kullandığı servis aracı, motosikletli Baturhan Yıldızturan'a çarpmış, kazada Yıldızturan yaşamını yitirmişti.
Yiğit İsmail G'nin, kaza sonrası yapılan ölçümde 0,61 promil alkollü olduğu belirlenmişti.
Gözaltına alınan servis aracı sürücüsü, "olası kastla adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.