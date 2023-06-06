Beykoz'da minibüs yangını

BEYKOZ'da bir evin bahçesinde park halinde bulunan kapalı kasa minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Anadolu Hisarı Mahallesi, Fındık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin bahçesinde park halinde duran 34 TZ 8261 plakalı kapalı kasa minibüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede bütün aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.