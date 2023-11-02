BEYKOZ'DA MİMAR GENCİN AĞIR YARALANDIĞI KAZADA; SÜRÜCÜ KARDEŞİ İDDİASI

BEYKOZ'da Tolga Duva, karşı şeride geçerek 33 yaşındaki Fatih Terzi'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Fatih Terzi'nin sol bacağının kesildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Terzi'nin ailesi; alkollü olduğu belirlenen Tolga Duva'nın sürücü olmadığını, aracı kullananın kardeşi Hakan Duva olduğunun emniyet güçleri tarafından tespit edildiğini iddia etti. Terzi'nin kardeşi Zeynep Terzi, İki kardeş de birbirine suçu atmaya çalışıyor. Hakan Duva nasıl bir haldeymiş ki, Tolga Duva 3.22 promil alkol ile sürücü olduğunu başta üzerine alıyor. Başta şoför Tolga Duva sanıldığı için Hakan Duva'nın şu an alkollü olduğuna dair bir belge yok. Bunun da araştırılmasını, kan testlerinin yapılmasını, cezalarını çekmelerini istiyorum dedi.

Olay, 29 Ekim Pazar akşam saatlerinde Beykoz'da yaşanmış; Cumhuriyet Caddesi'nde sollama yapan 34 KPJ 60 plakalı araç karşı şeride geçerek 33 yaşındaki iç mimar Fatih Terzi'nin kullandığı motosiklete çarpmıştı. Kazada, motosikletiyle birlikte savrulup sürüklenerek ağır yaralanan Fatih Terzi hastaneye kaldırılmış, sol bacağı hastanede kesilmişti. Kaza sonrası 3.22 promil alkollü olduğu tespit edilen ve sürücü olduğunu belirten Tolga Duva önce gözaltına alınmış; daha sonra ise serbest kalmıştı. Terzi'nin ailesi, emniyet güçlerinin yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü inceleyerek gerçek sürücünün kardeş Hakan Duva olarak belirlendiğini iddia etti. Hakan Duva'nın salı akşamı gözaltına alınarak tutuklandığını belirten aile, olayın aydınlatılmasını istedi. Terzi'nin ailesi, 3.22 promil alkollü olmasına rağmen sürücü olduğunu beyan eden Tolga Duva ve gerçek sürücü olduğunu öne sürdükleri kardeş Hakan Duva arasındaki durumun araştırılması çağrısında bulundu; Hakan Duva'ya kaza sonrası alkol testi yapılmadığını ifade ederek, konunun detaylarıyla araştırılmasını istediklerini belirtti. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Fatih Terzi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

NİÇİN BİR İNSAN 3.22 PROMİL ALKOLLE DİĞERİNİ KORUMAK İÇİN SUÇ ÜSTLENİR

Baba Lütfi Terzi, İki ya da üç gün sonra değişik bir kamera açısından, aslında arabayı kullananın o kişi olmadığı, kardeşi varmış onun üstlendiğini, tabi onun 3.22 promil alkolle neden üstlendiğini anlamadık. O artık adliyenin işi. Bunu üstleniyor; yayınlardan sonra Salı ya da çarşamba akşamı şu anda tutuklanan gerçek kişi. Biz tabi bunu anlamadık. Biz hastamızla ilgileniyoruz ama adaletin yerini bulması açısından merak ediyoruz. Niçin bir insan 3.22 promil alkolü kabullenerek diğerini korumak için suçu üstleniyor Öbüründe ne vardı Bunu merak ettik sonucunu öğreneceğiz. Şimdi bunun alkol muayenesi yok, iki gün sonra alınıyor bu nasıl olacak. Burada bir muamma durumu var. Oğlumuzun durumu ciddiyetini koruyor, doktorların verdiği bilgi; uyutuluyor. Hayati tehlikesi yüzde 50'ye 50, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bacağı kesiliyor, ölüm tehlikesiyle pençeleşiyor, ciğerleri parçalanmış, kırık olmayan yeri yok. Muallak durumlar var, açıklanmasını talep ediyoruz dedi.

SUÇU BİRBİRLERİNE YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Sürücünün Hakan Duva olarak belirlendiğini belirten Tuğba Terzi, İfadelerinde birbirlerine sürekli suçu yıkmaya çalışıyorlar ama Tolga Duva mahkemeye çıktığında Hakan Duva'nın asıl suçlu olduğunu söylüyor. Biz burada ağabeyimi yoğun bakımda beklerken onların orada serbest kalmasını istemiyoruz. İkisinin de yargılanmasını istiyoruz şeklinde konuştu.

ALKOLDEN BAŞKA ŞEYLER DE OLABİLİR TEST EDİLMESİNİ İSTİYORUZ

Kardeş Zeynep Terzi ise, İki kardeş de birbirine suçu atmaya çalışıyor. Hakan Duva nasıl bir haldeymiş ki, Tolga Duva 3.22 promil alkolle sürücü olduğunu başta üzerine alıyor. Demek ki Hakan Duva çok daha kötü bir halde. Alkolden başka şeyler de olabilir ben bunların da test edilmesini araştırılmasını istiyorum. Başta şoför Tolga Duva sanıldığı için Hakan Duva'nın şu an alkollü olduğuna dair bir belge yok. Bunun da araştırılmasını, kan testlerinin yapılmasını, cezalarını çekmelerini istiyorum. Biz burada sadece ağabeyime dua etmek yanında olmak istiyoruz, tekrar tekrar aynı acıları anlatarak çekmek istemiyoruz. Bizim değil yargının uğraşmasını istiyoruz ifadelerini kullandı.