Beykoz'da kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Beykoz'da çalı toplarken 15 metrelik kuyuya düşen Mustafa Başak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca kurtarma çalışmaları sırasında kuyuda mahsur kalan bir kedi de kurtarıldı.

BEYKOZ'da Çalı toplarken 15 metrelik kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha önce kuyuya düşen bir kedi ise şans eseri fark edilerek kuyudan canlı bir şekilde kurtarıldı.

Olay, 23.30 sıralarında Beykoz Riva Mahallesi Çayağzı sahil kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, ormanda çalı toplamaya çıkan Mustafa Başak, üzeri açık olan 15 metre derinlikteki kuyuyu fark etmeyerek içine düştü. Düştüğü kuyuda yaralanan Mustafa Başak, bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Bir süre sonra yardım seslerini duyan bir vatandaş hızla olay yerine gelerek Başak ile iletişime geçti. Vatandaşın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kuyuya düşen Mustafa Başak yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında kuyuya daha önce düştüğü düşünülen bir kediyi de fark edip mahsur kaldığı kuyudan kurtardı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. (DHA)