Beykoz'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir köpeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla ilgili olarak polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, köpek ise koruma altına alındı.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tokatköy Mahallesi'nde bir köpeğe şiddet uygulandığına ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şahıs yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan koruma altına alınan köpek barınağa götürüldü.