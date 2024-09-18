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Beykoz'da Kırmızı Işık İhlali Kazaya Sebep Oldu

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Beykoz'da meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYKOZ'da iddiaya göre sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayarak yere düşen motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 13 Eylül Cuma günü saat 19.30 sıralarında Elmalı Mahallesi Riva yolunda meydana geldi. İddiaya göre ışık ihlali yaparak kırmızı ışıkta geçen otomobil sola dönüş yapmak isterken, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü yere düşerek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ayak bileğinin kırıldığı öğrenilirken, kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde ışık ihlali yaparak dönüş yapmak isteyen otomobil sürücüsü motosikletliye çarpıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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