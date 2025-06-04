Beykoz'da Katı Atık Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
Beykoz'da, Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağında virajı alamayarak devrilen katı atık yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Beykoz'da virajı alamayarak devrilen katı atık yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Beykoz Belediyesi'ne ait 34 MTA 757 plakalı kamyon, Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağında virajı alamayarak devrildi.
Kazada, katı atık taşıyan kamyonun sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otoyolda önlem alan polis Riva sapağını trafiğe kapatırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel