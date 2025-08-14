Beykoz'da Karadeniz Kıyılarında Denize Girmek Yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı, dalga boyu yüksekliği nedeniyle 16 ve 17 Ağustos tarihleri de dahil olmak üzere 4 gün boyunca Karadeniz sahillerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Beykoz Kaymakamlığı, ilçenin Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarında 4 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince bugün, yarın, 16 ve 17 Ağustos'ta denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

