Beykoz'da Kamyonet, Arıza Yapan Hafif Ticari Araca Çarptı

Beykoz'da Kamyonet, Arıza Yapan Hafif Ticari Araca Çarptı
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Beykoz'da arıza yapan hafif ticari araca arkadan çarpan kamyonet, sürücü ve yolcusunun yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

BEYKOZ'da arıza yapan hafif ticari araca kamyonet arkadan çarptı. Kazada kamyonet şoförü Cüneyt Günay ve yanındaki yolcu Mahmut Günay yaralandı.

Kaza, saat 07: 40 sıralarında Rüzgarlıbahçe Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Berdan Yayman'ın kullandığı 44 PTU 101 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken arızalandı. Cüneyt Günay kullandığı 34 BH 3079 plakalı kamyonetle arıza yapan hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada kamyonet şoförü ve yanındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kamyonet şoförünün babası Sebahattin Günay "Bir araç bozulmuş. Kamyonet de arkadan geliyor, işaret falan yok, duba yok. Sola kaçmak istiyor ama soldan gelen başka bir araç olunca kurtaramıyor arabanın arkasına çarpıyor. İşaret falan olsa belki kurtarabilirdi" dedi.

'ARAÇ ARIZA YAPTI'

Arıza yapan hafif ticari aracın sürücüsü Berdan Yayman ise "Araç arızalandı. Sağ tarafta duruyorduk. Tamirci çağırdık. Çekici çağırdık onu bekliyorduk, o sırada arkadaş arkadan geldi. Solunda da araç varmış kurtaramadı herhalde. Geldi arkadan bize çarptı" dedi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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