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Beykoz'da Kadın Sağlık Çalışanlarının Dinlenme Odasında Gizli Kamera Skandalı

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Beykoz'da 112 İstasyonu'nda kadın acil tıp teknisyenlerinin kaldığı odada gizli kamera bulundu. Kadın sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine ambulans şoförü H.U. gözaltına alındı. Açığa alınan H.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BEYKOZ'da 112 İstasyonu'nda kadın acil tıp teknisyenlerinin kaldığı odada gizli kamera bulundu. Kadın sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine ambulans şoförü H.U. gözaltına alındı. Açığa alınan H.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Beykoz'da 28 Kasım Salı günü gerçekleşen olayda, iddiaya göre kadın sağlık çalışanları 112 İstasyonu'ndaki dinlenme odalarına gizli kamera yerleştirildiğini fark etti. Kadın sağlık çalışanı, duvarın yere birleştiği bölümde bir ışık gördü. Kadın sağlık çalışanları, duvarın diğer tarafındaki erkeklere ait odaya gittiğinde, duvarın yere yakın noktasında hurcla kapatılmış bölümde, bir tablet olduğunu fark etti. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık çalışanları D.Y. ve H.A. şikayetçi oldu.Aynı istasyonda çalışan ambulans şoförü S.U gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada odada tablete bağlı parmak kamera olduğu belirlendi. Erkeklere ait odadan kadınlara ait odaya doğru duvardan bir delik açıldığı ve kameranın kadınların dinlenme odasına uzatıldığı anlaşıldı. Ambulans şoförü S.U. emniyetteki ifadesinde tabletin ve kameranın kendisine ait olduğunu kabul etti. S.U.'nun kamerayı denemek için kullandığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Tablete incelenmek üzere el konulurken S.U.  ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hakkında soruşturma başlatılan ambulans şoförünün açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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