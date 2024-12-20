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Beykoz'da Kaçak Vahşi Hayvan Operasyonu

Beykoz'da Kaçak Vahşi Hayvan Operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da düzenledikleri operasyonda çok sayıda canlı vahşi hayvan ele geçirdi. Operasyonda Kaya Kartalı, Nil Timsahı, Cennet Papağanı ve Anakonda Yılanı gibi hayvanlar bulundu. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

(ANKARA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da düzenlenen operasyonda çok sayıda canlı vahşi hayvan ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beykoz ilçesi Görele Mahallesi'ndek bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon neticesinde yapılan aramalarda; 1 adet canlı vaziyette Kaya Kartalı, 1 adet canlı vaziyette Nil Timsahı, 2 adet canlı vaziyette Cennet Papağanı, 1 adet canlı vaziyette Anakonda Yılanı, 1 adet Boa Yılanı Tahniti, 1 adet Taçlı Turna Tahniti, 1 adet Ayı Postu, 1 adet Afrika Mandası Trofesi, 1 adet Dağ Keçisi Tahniti, 1 adet Nil Timsahı Tahniti ele geçirildi.

Konuyla ilgili firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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