Beykoz'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İstanbul Beykoz'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

İstanbul Beykoz'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuklu Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde seyir halinde olan 34 DC 1320 ve 34 GFN 402 plakalı otomobiller çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoğunluğun arttığı Çubuklu Sahil Yolu'nda, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.