Beykoz'da iftariyelikler Beykozluların kapısına kadar ulaştırılıyor

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi, Ramazan Ayı'nın manevi atmosferine uygun olarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramı, 45 mahallede pide dağıtımı, taksi ve dolmuş duraklarına iftar yemeği ve hastane önü çorba ikramıyla toplumun her kesimine ulaşıyor.

Mahalle mahalle pide ikramı

Ramazan Ayı'nın güzelliklerini yaşatan sosyal dayanışma çalışmaları çerçevesinde mahallelerde ikram edilen "Beykoz Pidesi" hem sofraları hem de gönülleri ısıtıyor.

Sosyal Masa ekipleri her akşam sırayla belirlenen mahallelerde ilçe sakinlerinin kapılarını çalıyor, özel ve sağlıklı bir reçeteyle hazırlanan "Beykoz Pidesi"ni ikram ediyor.

Beykoz Belediyesi'nin 45 mahallede yaptığı ziyaretler paylaşma ve dayanışmanın sıcaklığı tüm ilçeyi sarıyor.

Taksicilere iftar yemeği

Beykozluların ulaşımı için 7/24 görev yapan taksicilerle, dolmuş esnafına ise her akşam Beykoz Belediye ekipleri tarafından iftar yemeği ikramı yapılıyor.

Sosyal yardım işleri ekipleri ilçedeki taksi ve dolmuş duraklarını ziyaret ederek sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Taksi ve dolmuş duraklarında Ramazan sevinci yaşatan iftar yemeği ikramı ay boyunca sürmesi hedefleniyor.

Evlere sıcak yemek

Sosyal yardım hizmetleri çerçevesinde ilçedeki engelli, yaşlı ve kimsesizlere verilen evde sıcak yemek hizmeti Ramazan Ayı'nda da sürüyor.

Beykoz Belediyesi ekipleri her gün 3 çeşit sıcak yemeği kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yüzleri güldürüyor.

"Ramazan boyunca yemek geldi, sofralarımız şenlendi"

İftar ikramından yararlanan Paşabahçe Taksi durağından Osman Yılmaz," Paşabahçe taksi durağı olarak bu hizmetlerden memnunuz. İftar vakti evine gidemeyen şoförlerimiz gayet güzel yemeklerini yiyorlar. Bütün Ramazan boyunca etli yemekler, sulu yemekler, tatlılar, ayranlar ve ekmekler geldi sofralarımız şenlendi. Beykoz Belediyesine teşekkür ediyoruz." dedi.