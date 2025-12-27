Beykoz'da çocukların İETT otobüsünün arkasına asılarak yolculuk etmesi kamerada

Beykoz'da İETT otobüsünün arkasına asılarak yolculuk eden 2 çocuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavacık Kavşağı'nda Beykoz yönünde seyir halinde olan İETT otobüsünün bagaj kapağına tutunan 2 çocuk, bir süre bu şekilde yolculuk etti.

Trafiği tehlikeye düşüren yolculuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, 2 çocuğun otobüsün bagaj kapağına tutunarak yolculuk etmesi ve otobüsün durağa yanaşmasının ardından koşarak uzaklaşması yer alıyor.