Beykoz'da çocukların İETT otobüsünün arkasına asılarak yolculuk etmesi kamerada

Güncelleme:
Beykoz'da iki çocuk, İETT otobüsünün arkasında bagaj kapağına asılarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Beykoz'da İETT otobüsünün arkasına asılarak yolculuk eden 2 çocuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavacık Kavşağı'nda Beykoz yönünde seyir halinde olan İETT otobüsünün bagaj kapağına tutunan 2 çocuk, bir süre bu şekilde yolculuk etti.

Trafiği tehlikeye düşüren yolculuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, 2 çocuğun otobüsün bagaj kapağına tutunarak yolculuk etmesi ve otobüsün durağa yanaşmasının ardından koşarak uzaklaşması yer alıyor.

