BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜ KAZASI-1 - Haberler

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BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜ KAZASI-1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYKOZ Kanlıca Barış Manço Caddesi'nde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki taşlara vurdu.

BEYKOZ Kanlıca Barış Manço Caddesi'nde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki taşlara vurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre şoförün de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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