Beykoz'da Huzurevinde Hasta Bakıcıya Tutuklama Kararı
Beykoz'daki bir huzurevinde hasta bakıcı olarak çalışan Mehmet Şakir Ö'nün yaşlılara eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alındı. Şüpheli, tutuklama kararıyla Beykoz Adliyesine sevk edildi.
Beykoz'da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta bakıcı tutuklandı.
Yavacık'taki huzurevinde hasta bakıcı olarak çalışan Mehmet Şakir Ö'nün yaşlılara eziyet ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle yaralanmaya sebep olma" ve "mala zarar verme" suçlarından Beykoz Adliyesine çıkarıldı.
Şüpheli Mehmet Şakir Ö. hakkında sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.