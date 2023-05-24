BEYKOZ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kavacık Riva yolunda saat 09.30 sıralarında, seyir halindeki hafif ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Otomobilin yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

- İstanbul