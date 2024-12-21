Beykoz'da Gıda Yüklü Kamyonet Devrildi, 2 Yaralı
Beykoz'un Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde yokuş aşağı inen gıda yüklü bir kamyonet, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada yabancı uyruklu sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.
Beykoz'da gıda yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde seyreden gıda yüklü kamyonet, yokuş aşağı indiği sırada yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Devrilen kamyonetteki yabancı uyruklu sürücü ile yanındaki Arslan M. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada kamyonette hasar oluştu.