Beykoz'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
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Beykoz'un Akbaba Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının elektrik kaynaklı olduğu iddia edildi.
Beykoz'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akbaba Mahallesi Gönderce Sokak'taki tek katlı müstakil gecekonduda sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Söndürme çalışmaları sırasında sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının elektrik kaynaklı çıktığı iddia edildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel