Beykoz'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'un Akbaba Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının elektrik kaynaklı olduğu iddia edildi.