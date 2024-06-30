Üye Girişi
Haberler

Beykoz'da Gecekondu Yangını

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

BEYKOZ'da bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 16.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yenimahalle, Ayvalı sokakta bulunan gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm gecekonduyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan gece kondunun yanındaki binanın çatısında bir vatandaş ise elindeki bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

 Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title