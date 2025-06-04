Beykoz'da Fenalaşan Sürücü Aracında Mahsur Kaldı

Beykoz'da Fenalaşan Sürücü Aracında Mahsur Kaldı
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Beykoz'da seyir halindeyken fenalaşan sürücü, otomobilinin içinde kilitli kaldı. Diğer sürücüler durumu fark ederek yardım etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın kapısını açarak sürücüye ulaşırken, sağlık ekipleri de müdahalede bulundu.

BEYKOZ'da seyir halindeyken fenalaşan sürücü, otomobilinin içinde kilitli kaldı. Durumu fark eden diğer sürücüler, fenalaşan kişiye yardım etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Yolda ilerlediği sırada fenalaşan bir sürücü, aracını yolun sol şeridinde durdurdu. Sürücünün fenalaştığını gören diğer araç sürücüleri, yardım etmek için otomobilin yanına koştu. Fenalaşan kişi, aracın kapılarının kilitli olması sebebiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın kapısını açtı. Fenalaşan kişi sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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