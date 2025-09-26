Haberler

Beykoz'da Evini Yakan Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da S.Ç. (47) isimli bir kişi, evini ateşe vererek ambulans ve polis araçlarına zarar verdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 93 yaşındaki anneannesi hastaneye kaldırıldı.

Beykoz'da evini yaktıktan sonra ihbar üzerine gelen ambulans ve polis aracı ile sokaktaki bazı otomobillere zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Yenimahalle Mahallesinde ikamet eden S.Ç. (47), 25 Eylül'de oturduğu evi ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ambulans ve polis araçları ile sokaktaki bazı otomobillere de zarar veren S.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin evinde çıkardığı yangında dumandan etkilenen anneannesi M.B. (93), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.Ç, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

DEM'in istediği oluyor! Kurtulmuş'tan sürpriz Öcalan çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yıl sonra kritik adım! Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak

18 yıl sonra kritik adım! Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak
Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi

Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.