Beykoz'da Evini Yakan Şüpheli Gözaltına Alındı

Beykoz'da evini yaktıktan sonra ihbar üzerine gelen ambulans ve polis aracı ile sokaktaki bazı otomobillere zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Yenimahalle Mahallesinde ikamet eden S.Ç. (47), 25 Eylül'de oturduğu evi ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ambulans ve polis araçları ile sokaktaki bazı otomobillere de zarar veren S.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin evinde çıkardığı yangında dumandan etkilenen anneannesi M.B. (93), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.Ç, adliyeye sevk edildi.