Beykoz'da Eski Kayınbiraderini Darbederek Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Beykoz'da eski kayınbiraderini darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz'da Çavuşbaşı Mahallesi'nde darbedildikten sonra yol kenarına bırakılan ve oğulları tarafından hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Ramazan Cebecioğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Cebecioğlu'nun oğlu polise, şüpheli M.C'nin (56) telefonla arayarak "Babanızı dövdüm, hastaneye götürün" dediğini söyledi.

Polisin operasyonuyla yakalanan M.C'nin emniyetteki ifadesinde, maktulü darbettiğini kabul ederek, "Ben sadece dövdüm, oradan ayrılırken yaşıyordu." dediği öğrenildi.

Öte yandan, ölen Ramazan Cebecioğlu'nun şüpheli M.C'nin eski eşinin kardeşi olduğu öğrenildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.