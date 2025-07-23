Beykoz'da Eşine Mesaj Attığı İçin Kayınbiraderini Döverek öldürdü

BEYKOZ'da eşine mesaj attığı için eski kayınbiraderi Ramazan Cebeciloğlu'nu (59) döverek öldüren şüpheli Mehmet C. (56) polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde Ramazan Cebecioğlu'nu dövdüğünü itiraf eden şüpheli Ben sadece onu dövdüm. Sonra çocuklarını arayıp babanızı hastaneye kaldırın dedikten sonra oradan ayrıldım. Ben ayrılırken halen yaşıyordu. Sonradan öldüğünü öğrendim dedi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Beykoz, Çavuşbaşı Mahallesi'nde 21 Temmuz Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında meydana gelen olayda bir mermer atölyesinde feci şekilde dövülmüş olarak bulunan Ramazan Cebecioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Ramazan Cebecioğlu'nun oğlu ile görüşen ekipler, olayı mermer atölyesinin sahibi Mehmet C.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Mehmet C.'nin olaydan sonra akrabası olan Ramazan Cebecioğlu'nun oğullarını arayarak Babanızla kavga ettik. Onu dövdüm. Gelip hastaneye götürün ben buradan ayrılıyorum dediği öğrenildi.

'EŞİME MESAJ ATTIĞINI ÖĞRENİNCE ÇOK SİNİRLENDİM'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra firar eden Mehmet C.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Mehmet C.'nin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Öldürdüğü kişinin eski kayınbiraderi olduğunu söyleyen Mehmet C. Eşime mesaj attığını öğrenince çok sinirlendim. Konuşmak için iş yerime çağırdım. Aramızda kavga çıktı. Onu dövdüm. Yere düşünce, oğullarını arayıp gelip hastaneye götürmelerini istedim. Ben oradan ayrılırken yaşıyordu. Öldüğünü daha sonra öğrendim şeklinde konuştu.

Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.