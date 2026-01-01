Beykoz'da kar ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi
Beykoz Kaymakamlığı, ilçe genelinde kar ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelindeki kar ve buzlanma sebebiyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel