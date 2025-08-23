Beykoz'da Düğün Konvoyuna Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da araçlarıyla konvoy oluşturarak trafik akışını tehlikeye düşüren 5 sürücüye para cezası uygulandı. Sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Beykoz'da, araçlarıyla konvoy oluşturup meşale yakarak trafik akışını tehlikeye düşüren 5 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarıyla düğün konvoyu oluşturan bazı sürücülerin meşale yakıp trafik akışını tehlikeye düşürdükleri anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde dün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen sürücüler M.Y, M.K, Y.K, S.D. ve E.İ yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kol ve grup halinde araç kullanmak" ile "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı

Milyonların merakla beklediği toplantıdan sonuç çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntüsü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında

O görüntü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.